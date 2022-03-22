تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة للملك سلمان وولي عهده

كل الوطن – فريق التحرير: كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن تطورات حالته الصحية، موجها الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال تركي آل الشيخ: “الحمد لله والشكر له من قبل ومن بعد …ومن ثم الشكر والعرفان لمولاي حفظه الله ولسمو سيدي حفظه الله وأعزه، على ما أكرموني به من رعاية واهتمام، لا حرمهما الله الأجر والثواب…وأشكر كل من سأل عني”.

وأضاف آل الشيخ: “الحمد لله فحوصاتي سليمة وأتمتع بصحة جيدة ولا أراكم الله مكروها في غالي أو عزيز”.

تجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ كان قد أجرى في مطلع العام الجاري عملية جراحية ناجحة في مدينة نيويورك الأمريكية، لم يكشف عن طبيعتها.