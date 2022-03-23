الخارجية السعودية ترحب ببيان رئيس الحكومة اللبنانية حول إعادة العلاقات

كل الوطن – فريق التحرير: رحبت وزارة الخارجية السعودية، ببيان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي جدد فيه التزام الحكومة بـ”إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها”.

تُرحب وزارة الخارجية بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا، وتؤكد الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار pic.twitter.com/atXEqQqXud — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 22, 2022

وقالت الخارجية السعودية في بيان: “نرحب بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية، ونأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا”، مؤكدة “تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار”.

وكان ميقاتي قال في بيان يوم أمس الاثنين: “أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته”.

وشدد على”ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان”، مؤكدا “التزام لبنان باتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية”.