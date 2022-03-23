التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه جدة السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن باتجاه مدينة جدة.

وقال التحالف في بيان له إن “الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان”.

وأضاف أن “تصعيد المليشيا (الحوثيون) لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية”.

وكان التحالف أعلن الأحد عن هجوم نفذه الحوثيون استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ”ارامكو” بجدة.

المصدر: “واس”