  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

وزارة التجارة السعودية تحذر من أشخاص ينتحلون صفتها

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الخميس 24 مارس 2022 - 7:40 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
وزارة التجارة السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: حذرت وزارة التجارة السعودية من أشخاص ينتحلون صفتها بهدف الاحتيال على المستهلكين، لطلب المعلومات البنكية بغرض التحايل.
وقالت الوزارة إن هناك أشخاصا يدعون بأنهم من “وزارة التجارة”، ويقومون بالاتصال بالمستهلكين لطلب معلوماتهم البنكية، وذلك بغرض التحايل.

وشددت على أنها لا تطلب مطلقا أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، ولا حتى أرقام التحقق الخاصة بالعميل.

وحسب صحيفة “عكاظ” فإن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فرض جملة من العقوبات تتناسب مع جسامة كل جريمة إلكترونية على حدة، ومنها: التهديد والابتزاز، الاختراق، انتحال الشخصيات، النصب، والاحتيال.

وتتراوح العقوبات بين السجن لمدة عام واحد إلى 10 أعوام، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ريال (حوالي 133 دولارا) وبحد أقصى 5 ملايين ريال (حوالي 1332 دولارا).

المصدر: RT + “عكاظ”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة