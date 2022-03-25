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السعودية.. القبض على 4 أشخاص نشروا روابط وهمية بهدف الاحتيال

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 25 مارس 2022 - 12:14 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
السعودية.. القبض على 4 أشخاص نشروا روابط وهمية بهدف الاحتيال

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ومقيمين أردنيين ومقيم مصري نشروا روابط وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الاحتيال.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على المتهمين إثر انتحالهم صفة تطبيقات إلكترونية ومنصات رسمية للخدمات الإلكترونية، بهدف الاحتيال والحصول على بيانات الدخول الشخصية والدخول على حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم بمشاركة أشخاص خارج المملكة.

وبين المتحدث أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: “عكاظ”

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