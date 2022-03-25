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إلغاء المحرم للنساء فوق سن 18 عاما للراغبين في أداء الحج والعمرة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 25 مارس 2022 - 9:29 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
إلغاء المحرم للنساء فوق سن 18 عاما للراغبين في أداء الحج والعمرة

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم “مع عصبة النساء”.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية: “أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة (محصن – محصن جرعة واحدة – محصن متعاف”، والخلو من الأمراض المزمنة”.

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الراغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم “مع عصبة النساء”.

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