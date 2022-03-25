مقاطع فيديو وصور توثق تصدّي الدفاعات السعودية للطائرات الحوثية التي استهدفت المملكة

كل الوطن – فريق التحرير: أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية عددا من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون تجاه المملكة اليوم لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية

ودمرت الدفاعات السعودية صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة جيزان كما دمرت مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران.

ونشرت “قيادة القوات المشتركة” في المملكة لقطات فيديو توثق عملية الاعتراض.

وبثت وكالة الأنباء السعودية “واس” مقاطع وصور تظهر بعض الأماكن التي استهدفها القصف الحوثي اليوم، حيث ظهرت فرق الدفاع المدني وهي تحاول إخماد الحريق في خزانين لمنشأة نفطية في جدة.