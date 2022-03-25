بعد اعتراضه صاروخا باليستيا.. التحالف العربي: لا زلنا نمارس ضبط النفس

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن الدفاعات السعودية دمرت اليوم الجمعة صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة جيزان جنوب غرب المملكة.

وأضاف التحالف في بيان أن “الدفاعات السعودية دمرت أيضا مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه مدينة نجران”.

وأكد أنه “يتم رصد ومراقبة مصادر الأعمال العدائية، ولا زلنا نمارس ضبط النفس”.

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تمكن من اعتراض وتدمير 9 مسيرات مفخخة تعمدت استهداف الأعيان المدنية ومصادر الطاقة.

كما أعلن عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

المصدر: “سبق”