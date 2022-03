السعودية تدعو لاجتماع في مجلس الأمن واتخاذ إجراءات صارمة تجاه الحوثيين وداعميهم

كل الوطن – فريق التحرير: دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، لإدانة هجمات جماعة “أنصار الله” الحوثية على أراضيها، ولعقد اجتماع للتصدي لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين”.

ونشر حساب الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة من الرياض إلى مجلس الأمن بشأن “استمرار الهجمات الإرهابية على البنى التحتية الحيوية والمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران”.

A letter sent by #SaudiArabia to #UNSC regarding the continuous terrorist attacks on vital infrastructures, civilians and civilian facilities in #SaudiArabia committed by the #Iranian -backed terrorist #Houthi militia

The #Houthi terrorist militia must be held accountable for its continued irresponsible and criminal behavior. Complacency will only encourage further violations jeopardizing the safety and security of the #Yemeni people, #SaudiArabia and the region pic.twitter.com/Lok9Yn9qv6

— KSA Mission UN 🇸🇦🇺🇳 (@ksamissionun) March 26, 2022