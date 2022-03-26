السعودية تدعو لاجتماع في مجلس الأمن واتخاذ إجراءات صارمة تجاه الحوثيين وداعميهم

كل الوطن – فريق التحرير: دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، لإدانة هجمات جماعة “أنصار الله” الحوثية على أراضيها، ولعقد اجتماع للتصدي لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين”.

ونشر حساب الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة من الرياض إلى مجلس الأمن بشأن “استمرار الهجمات الإرهابية على البنى التحتية الحيوية والمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران”.

A letter sent by #SaudiArabia to #UNSC regarding the continuous terrorist attacks on vital infrastructures, civilians and civilian facilities in #SaudiArabia committed by the #Iranian-backed terrorist #Houthi militia — KSA Mission UN 🇸🇦🇺🇳 (@ksamissionun) March 26, 2022

The #Houthi terrorist militia must be held accountable for its continued irresponsible and criminal behavior. Complacency will only encourage further violations jeopardizing the safety and security of the #Yemeni people, #SaudiArabia and the region pic.twitter.com/Lok9Yn9qv6 — KSA Mission UN 🇸🇦🇺🇳 (@ksamissionun) March 26, 2022

وأضاف الوفد في رسالته: “وتشمل هذه الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة يوم الجمعة 25 مارس 2022، ومحطة المختارة بجيزان”.

وتابع: “يجب محاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية على استمرار سلوكها الإجرامي وغير المسؤول..لن يؤدي التراخي إلا إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات التي تهدد سلامة وأمن الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية والمنطقة”.

وأكملت الرسالة: “ندعو مجلس الأمن الدولي لإدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية بشدة، وعقد اجتماع للتصدي لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه المليشيا الإرهابية وداعمها”.

هذا وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية، أمس الجمعة، تضرر منشآت باستهداف الحوثيين للمملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبر التحالف.