السعودية: يجب إنهاء النزاع في أوكرانيا والاهتمام بشكل خاص بمشاكل دول الجنوب النامية

كل الوطن – فريق التحرير: أكدت الخارجية السعودية، اليوم السبت، أنه يجب إنهاء النزاع في أوكرانيا، مشددة على أن الحوار أساس لإنهاء النزاع الحالي.

وخلال منتدى الدوحة بنسخته الـ20، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان: “يجب أن يعمل العالم متحدا لمواجهة التحديات”.

وأشار بن فرحان إلى أنه “يجب الاهتمام بشكل خاص بالمشاكل التي تواجه دول الجنوب النامية”.

وانطلقت اليوم السبت، أعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة، وتستمر ليومين، تحت عنوان “التحول إلى عصر جديد”، وذلك بهدف اطلاق الحوار والنقاش حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا، وتعزيز تبادل الأفكار، وصناعة السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق، بمشاركة عدد من رؤساء حكومات ووزراء عرب.

المصدر: “الإخبارية”