الرئاسة الجزائرية تدين الهجمات الحوثية على السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: دانت الجزائر، مساء أمس الجمعة، الهجوم الذي استهدف المملكة السعودية، وتبنته جماعة الحوثي الارهابية.

وأصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا أدانت فيه بشدة “الهجوم الإرهابي الذي استهدف السعودية، وألحق أضرارا ببعض المنشآت الاقتصادية”.

وقالت الرئاسة في بيانها: “على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم (أمس الجمعة)، المملكة العربية السعودية الشقيقة، وألحق أضرارا ببعض المنشآت الاقتصادية، تعرب الجزائر عن إدانتها بشدة لهذه الهجمات العدائية، وتعبر عن تضامنها التام، ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة تبنى الحوثيون سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة “أرامكو” في مدينة جدة.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية تضرر منشآت باستهداف الحوثيين للمملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبر التحالف.

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تعرضت لـ 16 هجوما عدائيا، مضيفا: “نمارس ضبط النفس من أجل أشقائنا اليمنيين لإنجاح المشاورات”.

المصدر: RT + وكالات