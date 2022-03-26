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مسن إندونيسي ينهار باكيا بعد “هدية” من السعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 26 مارس 2022 - 3:20 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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مسن إندونيسي ينهار باكيا بعد “هدية” من السعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق بكاء مسن إندونيسي، بعد اختياره للحج هو وزوجته على نفقة المملكة السعودية.

ونشرت قناة “الإخبارية” مقطع الفيديو لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، وهو يختار مواطنا إندونيسيا، للحج هو وزوجته على نفقة المملكة لافتة، “مع تكبيرات 100 ألف مصل في جامع الاستقلال في إندونيسيا”.

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