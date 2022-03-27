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السعودية.. ضبط مقيم نشر مقاطع تمجد الاعتداءات على أرامكو (صورة)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الأحد 27 مارس 2022 - 1:27 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
السعودية.. ضبط مقيم نشر مقاطع تمجد الاعتداءات على أرامكو (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات الأمنية في منطقة مكة المكرمة ضبط مقيم نشر مقاطع مصورة عبر حسابه على “تويتر” يمجد فيها هجوم ميليشيا الحوثي على محطات توزيع البترول التابعة لشركة أرامكو في جدة.

وقالت منطقة مكة المكرمة في تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر” إن الجهات الأمنية حددت هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تحتوي على عبارات تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة”.

وأشارت إلى أن الشخص الذي تم ضبطه يمني الجنسية ومقيم في المملكة، وأنه تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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