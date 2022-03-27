السعودية.. ضبط مقيم نشر مقاطع تمجد الاعتداءات على أرامكو (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات الأمنية في منطقة مكة المكرمة ضبط مقيم نشر مقاطع مصورة عبر حسابه على “تويتر” يمجد فيها هجوم ميليشيا الحوثي على محطات توزيع البترول التابعة لشركة أرامكو في جدة.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مقيم يمني نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجّد فيه العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في #جدةpic.twitter.com/rg3fkxevsX — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 26, 2022

وقالت منطقة مكة المكرمة في تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر” إن الجهات الأمنية حددت هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تحتوي على عبارات تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة”.

وأشارت إلى أن الشخص الذي تم ضبطه يمني الجنسية ومقيم في المملكة، وأنه تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.