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د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل تنجح مبادرة مجلس التعاون الخليجي لإنهاء حرب اليمن !

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الأحد 27 مارس 2022 - 2:54 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل تنجح مبادرة مجلس التعاون الخليجي لإنهاء حرب اليمن !

أعلن مجلس التعاون الخليجي ، عن مبادرة جديدة بشأن الأزمة اليمنية ، إذ اقترح استضافة مشاورات ، تضم كافة أطراف الأزمة ، اعتبارا من 29 من شهر مارس الراهن ، إلى السابع من أبريل القادم !
وأشار إلى أن المشاورات ، تهدف الى حث كافة الأطراف ، لقبول وقف إطلاق النار ، وبدء مفاوضات يمنية لبحث مستقبل اليمن ، بمشاركة كافة الأطراف المعنية !
وجاء في تفاصيل نصوص المبادرة ، أنَّ المشاورات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار ، برعاية أممية ودعم خليجي ، تُمهّد ، لقيام عملية سياسية شاملة ، تؤسس آليات للعمل الإنساني ، والمستقبل السياسي ، كما ستبحث إعادة اللحمة الاجتماعية إلى الشعب اليمني ، ولابدَّ من مشاركة الجميع فيها ، بمن فيهم جماعة الحوثي ، حتى يمكن أن تتحقق أهدافها !
بالمناسبة ، هذه هي المبادرة الثانية لمجلس التعاون الخليجي ، بشأن اليمن ، إذ سبق أن أطلق مبادرته الأولى ، بما عرف بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في عام 2011 ، إبان ثورة الشباب اليمني ، ونجحت جزئياً ، في تأمين انتقال السلطة من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح إلى الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي !
على كل حالٍ ، المبادرة ، تؤسس لمرحلة من العمل الجاد ، تقوم به أمانة المجلس ، لتعزيز الأمن الخليجي ، وإطفاء الحرائق المُشتعلة في جوار دول المجلس ، وفي مقدمتها الأزمة اليمنية !
على كل حالٍ ، لم يتأخر رد الحوثيين ، على هذه المبادرة ، فقد سارع الرجل القوي لدى الجماعة ، محمد علي الحوثي ، رئيس اللجنة الثورية العليا ، إلى رفضها ، وقال في تغريدة له ” الرياض طرف في الحرب وليست وسيطا ” وأنَّ جماعته تؤيد الحوار ، إذا جرى في الكويت أو سلطنة عُمان ، أو أية أرض أخرى مُحايدة !
أكثر من ذلك ، شنَّ الحوثيون هجمات وحشية على العديد من المُنشآت النفطية والمدنية في كلٍ من السعودية واليمن ، في تحدٍ صارخ لمطالب المجتمع الدولي ، في وقف إطلاق النار ، وتشجيع المُتحاربين على بدء مفاوضات السلام المُستدام في اليمن !
وحسناً فعل التحالف العربي ، برفضه الرد على العدوان والاستفزاز الحوثي، لتهيئة الأجواء المُناسبة للحوار بين الأطراف اليمنية المُتصارعة ، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيدٍ من الحراك ، إذا كانت أمانة المجلس جادة وراغبة في إنهاء المأساة اليمنية ، التي توشك أن تدخل في عامها الثامن ، إذ على أمانة المجلس أن تقترح مكاناً آخر لعقد اللقاء التشاوري ، ليس إذعاناً لمطالب الحوثي ، وإنما رغبة في إحلال السلام في بلدٍ عانى ويُعاني كثيراً ، بسبب الحرب وويلاتها على الشعب اليمني !
خلاصة القول ، المبادرة الخليجية بارقة أمل لمعالجة الأزمة اليمنية ، ولكنها تحتاج إلى التعديل المُشار إليه أعلاه ، لعلَّها تظفر بالنجاح في نهاية الأمر !

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