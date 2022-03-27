أمير سعودي معلقا على بيان حول الضربات على اليمن: تبا للأمم المتحدة وتبا لقلقها

كل الوطن – فريق التحرير: علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على إعلان الأمم المتحدة عن “قلقها” جراء ضربات التحالف العربي بقيادة المملكة على اليمن.

تبًا للأمم المتحدة وتبًا لقلقها أدام الله عليها القلق https://t.co/nCuO7god3j — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) March 26, 2022

وبعد أن كتب حساب “ملفات كريستوف ﮼١٧٢٧م” في “تويتر: “بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة.. والأمم المتحدة تبدي قلقها من التصعيد”، أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر هذه التغريدة معلقا عليها بالقول: “تبا للأمم المتحدة وتبا لقلقها..أدام الله عليها القلق”.

كما أعاد الأمير السعودي نشر تغريدة لوزارة الرياضة فيها مجموعة من الصور لحضور سباق “فورمولا1” من مدينة جدة التي تعرضت فيها منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو لاستهداف جماعة الحوثي في اليمن.

ياشامتين:هذه جدة اليوم كعادتها بهية سعيدة

المقذوف الذي أصاب المصفاة بالأمس نتج عنه حريق أُطفئ في ساعات ولا وفيات أو إصابات بحمد الله

بلدنا كبير لا تهزه محاولات محتضر يبحث عن نصر وهمي. وقع الضرر على الطاقة عالميًا ورفع أسعارها!

فعل شرير يشاء الله أن يكون به خير لنا وسعة رزق🤷‍♂️😀🤲 https://t.co/JP4dEpAmzI — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) March 26, 2022

وعلق على الصور بالقول “يا شامتين: هذه جدة اليوم كعادتها بهية سعيدة.. المقذوف الذي أصاب المصفاة بالأمس نتج عنه حريق أُطفئ في ساعات ولا وفيات أو إصابات بحمد الله.. بلدنا كبير لا تهزه محاولات محتضر يبحث عن نصر وهمي. وقع الضرر على الطاقة عالميًا ورفع أسعارها!.. فعل شرير يشاء الله أن يكون به خير لنا وسعة رزق”.