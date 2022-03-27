مصر.. الحكم النهائي بحق مرتضى منصور بدعوى سب وقذف محمود الخطيب

كل الوطن – فريق التحرير: قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

🔴#عاجل | قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب#TeNTVpic.twitter.com/Rb2fJX08zl — TeN TV (@TeNTVEG) March 27, 2022

وتحمل الدعوى المقامة من الخطيب ضد منصور رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه الدعوى هي ثالث قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنظر فيها المحكمة الاقتصادية في القاهرة يرفعها الخطيب ضد منصور.

المصدر: masrawy.com