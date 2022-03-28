وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: دربنا كوادرنا الوطنية على برنامجنا النووي

كل الوطن – فريق التحرير: قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال جلسات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، إن البلاد ستنفذ برنامجها النووي بكوادرها الوطنية.

وأضاف الوزير: “قطاع الطاقة بالمملكة يعمل لتقليل انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط، ولا يبحث عن الدعم؛ بل عن العمل التشاركي لإيجاد تقنيات تسهل الأمور.. لدينا برنامج توطين ونقدم دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث لا نرغب في فشلهم وخروجهم من المجال”.

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وفندق الريتز كارلتون بالرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) تحت شعار “نعيد – نبتكر – نُجدد”.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وزير الطاقة: دربنا كوادرنا الوطنية على برنامجنا النووي pic.twitter.com/0gOftKGV6q — مشاريع السعودية (@SaudiProject) March 27, 2022

سمو #وزير_الطاقة في #GECriyadh : يجب ألا ننسى أن من يقود رؤية السعودية 2030 شاب طموح للغاية ولا يعرف كلمة "مستحيل" ومادمنا محظوظين بقائد بمثل هذه الصفات، فمن البديهي أن في هذا البلد عددا كبيرا من الشابات والشباب بالطموح والحماس والعزم نفسه يعملون لمستقبلهم ومستقبل بلدهم. pic.twitter.com/7yzn1ao1a6 — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) March 27, 2022

ويناقش المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 30 مارس 2022، بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة، عددا من المواضيع الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة، خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 150 متحدثا.

المصدر: وسائل إعلام سعودية