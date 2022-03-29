تداول رد “دبلوماسي ذكي” من الأمير عبد العزيز بن سلمان على “تخلي” حكومة بايدن عن السعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي رد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على “تخلي حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن السعودية”.

وأعرب العديد من رواد مقاطع مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية عن إعجابه بالرد الدبلوماسي والذكي لوزير الطاقة، حيث أنه خلال القمة العالمية للحكومات 2022، وعند سؤال المحاورة له: “هناك من يقول إن حكومة يابدن قد تخلت ن السعودية، هل تتفق؟” أجاب الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلا: “لا أود الخوض في السياسة، هادلي (اسم المحاورة) أنت مديرة جلسة رائعة، ولكن خبرتي في الحكومة الممتدة لـ39 سنة تمكنني من القول..أهمل السؤال وركز على الجمهور”، لتضحك المحاورة وسط تصفيق الحاضرين.

#فيديو_الاقتصادية | وزير الطاقة في رد دبلوماسي وذكي على سؤال خارج نطاق السوق البترولية خلال القمة العالمية للحكومات 2022 pic.twitter.com/BVZ2RDz3uZ — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) March 29, 2022