بعد حملة تعاطف واسعة.. رجل أعمال سعودي يتكفل بعلاج الطفل السوري أحمد الديري (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير – متابعات: بعد حملة تعاطف واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدته، أعلنت عائلة الطفل السوري المقيم في السعودية، أحمد الديري، عن تكفل رجل أعمال سعودي بعلاجه.

انا واحمد واخي فاعل الخير والاخ فيصل نبحث عن مشفى متخصص يقبل حاله احمد اتمنى من الجميع يساعدونا بالمملكه او الاردن اومصر او اي بلد المهم يقبل علاج احمد ولديه كافه التخصصات والتقارير موجوده الله يجزاكم الخير جميعااا #الطفل_احمدpic.twitter.com/lwrd3JlWum — والد الطفل احمد (@fAJXTZplAj6oyo6) March 28, 2022

وكشفت العائلة أنها بدأت البحث عن مستشفى متخصص يقبل علاج حالة أحمد الصحية الحرجة، جراء تعرضه في 13 نوفمبر الماضي لحادث سقوط آلة ثقيلة عليه في مدينة جدة، حيث خضع لسلسلة عمليات وتدخلات طبية في مستشفى “شرق جدة”، بينما يحتاج لمستشفى متخصص يتعامل مع تفتت عظام حوضه، ويثبت عموده الفقري الذي كسرت بعض فقراته.

بالنسبة لمن يريد أن يعرف وضع #الطفل_احمد ندعو الله ان يتمم كل خير يارب هناك رجل أعمال مع والد أحمد في جده الأن وتم الأجتماع وترتيب علاجه داخل السعودية أو خارجها وأسأل الله أن يعيد له صحته ويتم شفاءك يا أحمد وبالنسبه لفاعل الخير الي رفض ذكره يتبع 👇🏻 pic.twitter.com/agNd9z2Wek — فيصل بن حثلين (@faisal_rakan_) March 28, 2022

وعلى حسابه في “تويتر”، أشار والد الطفل إلى أنه بدأ البحث عن مستشفى متخصص يقبل حالة ابنه أحمد، وأن رجل الأعمال الذي رفض الكشف عن اسمه، والمدون السعودي فيصل بن حثلين، يساعدانه في تلك المهمة، مضيفا: “أتمنى من الجميع يساعدونا بالمملكة أو الأردن أو مصر أو أي بلد، المهم يقبل علاج أحمد، ولديه كافة التخصصات، والتقارير موجودة، الله يجزاكم الخير جميعا”.

ياقلبي يا أحمد الله يرحم حالك ويشافيك يارب العالمين أنا سعيد جداً جداً يوم شفتك الأن أسأل الله أن يعافيك يارب ويتم علاجك بأسرع وقت ممكن ان شاء الله مقطع صنع يومي ❤️ https://t.co/7wJVBwpKvJ — فيصل بن حثلين (@faisal_rakan_) March 28, 2022

وكان فيصل بن حثلين قد أعلن في “تويتر” عن تكفل رجل أعمال بعلاج الفتى، وقد اجتمع مع والده وبدأ بخطوات ترتيب العلاج، حيث قال: “بالنسبة لمن يريد أن يعرف وضع الطفل أحمد، ندعو الله أن يتمم كل خير يا رب هناك رجل أعمال مع والد أحمد في جدة الآن، وتم الاجتماع وترتيب علاجه داخل السعودية أو خارجها، وأسأل الله أن يعيد له صحته ويتم شفاءك يا أحمد، وبالنسبة لفاعل الخير اللي رفض ذكره يتبع”.

هذا وأكد والد الطفل ذلك، موضحا أنه تم تجديد إقامة ابنه أحمد لمدة سنة كاملة، وأوضح قائلا: “كلام صحيح الله يجزاك الخير أخي فيصل ويجزاه الخير فاعل الخير اللي رفض يعطيني اسم، ويجزا الخير اللي من طرفه من الصباح معي، حيث تم تجديد إقامة أحمد لسنة كاملة ويجزاكم الخير جميعا ويجعلها بميزان حسناتكم وبتمنى من الجميع يساعدونا على إيجاد مشفى متخصص داخل أو خارج المملكة والتقارير موجودة”.