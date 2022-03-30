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السعودية تعلن وضع وديعة ضخمة في البنك المركزي المصري

كل الوطن - فريق التحرير30 مارس 2022آخر تحديث : الأربعاء 30 مارس 2022 - 7:26 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
السعودية تعلن وضع وديعة ضخمة في البنك المركزي المصري

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، وضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.

وقال البيان: “امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، أودعت المملكة العربية السعودية – إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده – (خمسة) مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة”.

المصدر: واس

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