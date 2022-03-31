إعلان من المحكمة السعودية العليا بخصوص شهر رمضان

كل الوطن – فريق التحرير: دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة الـ29 من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1 أبريل.

من بينها منع بث وتصوير المصلين ..تعليمات من الحكومة السعودية للعاملين في المساجد خلال شهر رمضان

وفي إعلان لها، قال المحكمة السعودية العليا فيما يلي نصه : “نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 155/هـ، وتاريخ 30 رجب 1443هحري، أن يوم الخميس 30 رجب 1443هجري، ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 3 مارس 2022 هو المكمل لشهر رجب لعام 1443هجري ثلاثين يوما، وأن يوم الجمعة 1 شعبان 1443هجري ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 4 مارس 2022 هو غرة شهر شعبان لعام 1443هجري، وبناء عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات..فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 1 أبريل 2022”.

وأضاف الإعلان: “ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وتابع: “تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.

المصدر: “واس”