السعودية.. إجراءات أمنية جديدة لمكافحة ظاهرة التسوّل

كل الوطن – فريق التحرير: أكد المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي العميد سامي بن محمد الشويرخ، أن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة.

وقال: “إشارة إلى نظام مكافحة التسول القاضي بحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، فإن الجهات الأمنية ستحقق مع كل من يخالف النظام، وسيت اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه”.

ودعا الشويرخ جميع المواطنين والمقيمين إلى “توجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول”.

وأكد أنه “سيتم تطبيق العقوبات المقررة على من يتم إلقاء القبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معا”.

وتابع: “إضافة إلى العقوبات المنصوصة سيتم إبعاد كل من عوقب، بموجب نظام مكافحة التسول من غير السعوديين عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة إليها”.

المصدر: “واس”