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سلطنة عمان.. استمرار البحث عن مفقودين إثر الانهيار الصخري في العارض

كل الوطن - فريق التحرير31 مارس 2022آخر تحديث : الخميس 31 مارس 2022 - 12:45 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
سلطنة عمان.. استمرار البحث عن مفقودين إثر الانهيار الصخري في العارض

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، استمرار عمليات البحث عن 4 مفقودين إثر الانهيار الصخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت الهيئة: “تستمر الجهود وتتكاتف، حيث أسفرت حتى اللحظة عن إصابة أربعة أشخاص وانتشال عشرة آخرين من تحت الأنقاض مفارقين للحياة، فيما لا تزال عمليات البحث وإزالة الركام عن أربعة مفقودين مستمرة”.

وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق إلى أن “فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تتعامل مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري.

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