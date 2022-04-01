تضم 4 نساء.. الرئاسة الموريتانية تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

كل الوطن – فريق التحرير: عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الخميس، أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي.

وكان رئيس الوزراء، محمد ولد بلال، قدم الثلاثاء، استقالته قبل إعادة تكليفه الأربعاء بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأصبح محمد سالم ولد مرزوك وزيرا جديدا للخارجية، تاركا منصب وزير الداخلية الذي حل فيه محله محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي كان مديرا لديوان رئيس الجمهورية.

وتتميز الحكومة الجديدة بمغادرة وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة. وبقي وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم، وبينهم وزيرا العدل والشؤون الإسلامية.

وتضم الحكومة الجديدة 4 نساء، مقابل 6 في الفريق الحكومي السابق.

وعين الرئيس الغزواني، يحيى ولد أحمد الواقف، في منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن الواقف كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أطاحه انقلاب عام 2009.

وأوضح الواقف خلال تلاوته المرسوم الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة أن هذا التغيير جاء “حرصا” من الرئيس على ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة ورفع مستوى أداء الإدارة وكفاءتها وقربها من المواطن.

المصدر: أ ف ب