قائمة الدول التي أعلنت الأحد أول شهر رمضان

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت كل من أندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 أفريل أول أيام شهر رمضان المبارك في هذه الدول.