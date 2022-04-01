قائمة الدول التي أعلنت الأحد أول شهر رمضان

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت كل من أندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 أفريل أول أيام شهر رمضان المبارك في هذه الدول.
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