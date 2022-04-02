السعودية تحبط 4 محاولات لتهريب كمية من الكبتاغون في منفذ الحديثة

كل الوطن – فريق التحرير: تمكن الأمن السعودي، من إحباط 4 محاولات لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، عثر عليها مخبأة في شاحنات قدمت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، أنه عند قدوم عدد من الشاحنات إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون، مخبأة بطرق مختلفة.

وكشفت أنه “في المحاولة الأولى التي جرى إحباطها، عثر على 250.000 حبة، كانت مخبأة في أرضية إحدى الشاحنات، في حين جرى إحباط محاولة تهريب أخرى بلغت الكمية المضبوطة فيها 326.744 حبة، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في مقدمة أرضية إحدى الشاحنات”.

وأضافت الهيئة أنه تم أيضا إحباط محاولة تهريب 618.604 حبات كبتاغون، كانت مخبأة بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب أخرى جرى فيها إخفاء 310.465 حبة كبتاغون في مخابئ أعدت خصيصا لغرض التهريب في شاحنة قدمت للمملكة عبر المنفذ.

وأوضحت أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبلي هذه الحبوب المخدرة داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص.

المصدر: “عكاظ”