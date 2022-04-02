دول عربية وإسلامية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة، ليكون يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل، هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد السبت الموافق 2 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

الديوان الملكي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا: غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ pic.twitter.com/oOsuHqfGBm — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 1, 2022

وقالت اللجنة المكلفة بتحري هلال رمضان في الإمارات بأن يوم غد السبت هو أول أيّام الشهر الكريم، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن غداً السبت الموافق الثاني من شهر أبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك. #قناpic.twitter.com/ohRDKfNSls — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 1, 2022

أما دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالسعودية، فقد أكدت بدورها أن السبت غرة شهر رمضان بالمملكة.

فيما أعلن شوقي علام، مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن غدا السبت، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2 إبريل.

كما أعلنت كل من الكويت والبحرين واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والسودان أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت اليابان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان والأردن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشعبان، ويوم الأحد أول أيام رمضان في هذه الدول.