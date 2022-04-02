السعودية.. تغريدة رسمية تثير حيرة سعوديين بشأن “شراب الفيمتو”

كل الوطن – متابعات: ذكرت وسائل إعلامية سعودية أن هيئة الغذاء نفت وجود أي خطورة لتناول أحد أشهر العصائر على مائدة السعوديين في رمضان، الأمر الذي أثار انتقادات البعض.

وأعرب بعض المغردين عن استغرابهم من حديث الهيئة عن “منتج مشبع بالسكريات”، نافية عنه الخطورة إذا تم شرابه يوميا.

غريب هذا التصريح من هيئة الغذاء والدواء

كنا نتوقع أن يكون لها حضور توعوي عادل، بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا، بحيث توضح الحقائق، نعم أنا ضد نشر الشائعات عن أي منتج، ومقبول من الهيئة تنفي شائعة عن منتج معين، لكن غريب انها تقول عن منتج مشبّع بالسكريات انه لا يشكل أي خطورة .. نهائيًا https://t.co/AzKf3dLnO8 — نايفكو | NAIF (@naifco) April 1, 2022

وردا على هذا الجدل، قالت الهيئة إنها تتأكد من سلامة المواد المضافة لشراب التوت قبل تسويقها في المملكة، ونصحت بالتقليل من استهلاك المشروبات منخفضة القيمة الغذائية والتي تحتوي على كميات عالية من السكر.