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السعودية.. تغريدة رسمية تثير حيرة سعوديين بشأن “شراب الفيمتو”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : السبت 2 أبريل 2022 - 4:39 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالمحليات
السعودية.. تغريدة رسمية تثير حيرة سعوديين بشأن “شراب الفيمتو”

كل الوطن – متابعات: ذكرت وسائل إعلامية سعودية أن هيئة الغذاء نفت وجود أي خطورة لتناول أحد أشهر العصائر على مائدة السعوديين في رمضان، الأمر الذي أثار انتقادات البعض.

وأعرب بعض المغردين عن استغرابهم من حديث الهيئة عن “منتج مشبع بالسكريات”، نافية عنه الخطورة إذا تم شرابه يوميا.

وردا على هذا الجدل، قالت الهيئة إنها تتأكد من سلامة المواد المضافة لشراب التوت قبل تسويقها في المملكة، ونصحت بالتقليل من استهلاك المشروبات منخفضة القيمة الغذائية والتي تحتوي على كميات عالية من السكر.

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