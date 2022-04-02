التراويح ومكبرات الصوت.. إبراهيم عيسى يثير عاصفة جديدة من الجدل (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أثارت تصريحات جديدة للإعلامي المصري إبراهيم عيسى الجدل داخل مصر وخارجها بعدما قال إن صلاة التراويح “مظهر إسلامي”، وإنها شُوهت بميكروفونات المساجد المزعجة.

وتتزامن تصريحات عيسى مع بدء شهر رمضان في معظم أنحاء الشرق الأوسط، واستضافة غالبية المساجد المصلين في صلاة التراويح متقاربين بلا تباعد، بعد عامين من قيود فيروس كورونا.

وقد تتطرق عيسى خلال حديثه على قناة فضائية مصرية إلى صلاة التراويح، قائلا إنها “ليست فرضا، ولكنها مظهر إسلامي جميل لا يجب تشويهه بميكروفونات المساجد المزعجة”.

كما أضاف “صلاة التراويح ليست سنة، وإقامتها جماعة اختراع تنظيمي من الخليفة عمر بن الخطاب، إنما الأصل أن تصليها بمفردك”.