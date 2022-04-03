  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

عشرات الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى (صور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 3 أبريل 2022 - 1:19 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
عشرات الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: أدّى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مساء يوم السبت، صلاة التراويح في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين الذين توافدوا بعد تناول وجبة الإفطار لأداء صلاتي التراويح والعشاء في المسجد.

6248b5794236043da41dbde1 - كل الوطن

6248b5784236043da41dbddf - كل الوطن

6248b5784236043da41dbddc - كل الوطن

6248b5774236043da41dbdd9 - كل الوطن

6248b5774236043da41dbdd8 - كل الوطن

وهذه هي الليلة الثانية التي يتم فيها أداء صلاة التراويح بأعداد كبيرة بعد إعلان الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، عن السبت أول أيام شهر رمضان.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 50 ألف مصل أدّوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

المصدر: روسيا اليوم

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة