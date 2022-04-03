مصر.. إيقاف إعلان ملابس داخلية يسيء للأطباء ويتنمر على الفقراء

كل الوطن – فريق التحرير: قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يوم الأحد، إيقاف إعلان ملابس داخلية يسيء للأطباء ويتنمر على الفقراء بعد أن أثار غضبا واسعا.

وبحسب بيان للمجلس، “فإن الإعلان أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء، لما يتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، كما يتعارض مع الآداب العامة، والذوق العام”.

وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف.

وقد أثار إعلان شركة “دايس” للملابس الداخلية موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضه على شاشات التليفزيون لما اعتبره الكثيرون إساءة إلى الأطباء وتنمر على الفقراء وعلى الملابس الممزقة بسبب الفقر.

وكان الإعلان يظهر مريضا يرتدي جوربا ممزقا وفانلة داخلية ممزقة أيضا، وهو أمر استدعى اسيتاء طبيبه وشفقة ممرضة لديه، وهو أمر أثار حفيظة كثير من المشاهدين.

المصدر: RT