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مقطع فيديو لـ”معجزة” نجاة رضيع يثير غضب السعوديين (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الإثنين 4 أبريل 2022 - 2:53 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
مقطع فيديو لـ”معجزة” نجاة رضيع يثير غضب السعوديين (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أثار مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي غضب السعوديين، بسبب خطورة المشهد الذي وثقه، حيث نجا رضيع “من موت محقق”، بعد أن حبا على طريق عام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، لحظة خروج رضيع من منزل أسرته نحو الشارع، وحبوه حتى الوصول منتصف الطريق، في حين لمحه رجل انطلق بسيارته ببطء من المكان، وتوجه نحوه، وحمله من الأرض، بينما لاحت أضواء سيارة مسرعة تسير على الطريق ذاته، وتتجه نحو المكان الذي كان الرضيع فيه.

ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن “معجزة” أنقذت الرضيع، إذ أنه من الصعب على السيارات رؤيته بحجمه الصغير، لا سيما أن الحادثة جرت ليلا.

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