وصول الدفعة الثامنة من المساعدات النفطية السعودية إلى عدن

كل الوطن – فريق التحرير: وصلت إلى محافظة عدن اليمنية، الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من الرياض، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وبلغت المساعدات 60 ألف طن متري من الديزل و25 ألف طن متري من المازوت، تزامنا مع حلول شهر رمضان، حيث بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية 684 ألف طن متري منذ بدء المنحة؛ سدا للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وبلغت الكميات المخصصة لمنحة المشتقات النفطية السعودية على مدى عام كامل 1.260.850 طنا متريا، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، وهي امتداد لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة، التي بلغت أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي.

يذكر أن منحة المشتقات النفطية، المقدمة من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد أسهمت في استمرار توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذه الفترة، حيث تم إنتاج أكثر من 2.100 غيغاوات من الطاقة الكهربائية حتي نهاية شهر يناير 2022، وخلال هذه الفترة تم عمل العديد من البرامج والمشاريع المختلفة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي في منظومة الكهرباء اليمنية.

المصدر: “عكاظ”