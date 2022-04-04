السعودية تتيح تقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونيا

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية السبت عن إتاحتها تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.

واستعرضت الوزارة، عبر موقعها في “تويتر”، خطوات تسجيل يجب على المعتمر القادم من خارج المملكة اتباعها للحصول على التأشيرة.

للمعتمرين القادمين من خارج المملكة..

يمكنكم الآن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد. تعرف على الطريقة:#معتمرون_آمنونpic.twitter.com/u9kKWO5wj0 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 1, 2022

وتضمن التسجيل ثلاث خطوات أساسية شملت الدخول على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد،وتصميم برنامج العمرة والمتضمن خدمات السكن والنقل، إضافة الى استكمال متطلبات التأشيرة التي سيتم إصدارها إلكترونيا ليتمكن المعتمر من طباعتها مباشرة.

وبينت الوزارة أن “شروط العمرة هذا العام تضمنت بندا استثنائيا يتعلق باستخراج تصاريح دخول الحرمين لمن هم فوق 7 سنوات، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها المملكة على تلك الخطوة”.