  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

السعودية تتيح تقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونيا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 4 أبريل 2022 - 5:32 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
السعودية تتيح تقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونيا

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية السبت عن إتاحتها تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.

واستعرضت الوزارة، عبر موقعها في “تويتر”، خطوات تسجيل يجب على المعتمر القادم من خارج المملكة اتباعها للحصول على التأشيرة.

وتضمن التسجيل ثلاث خطوات أساسية شملت الدخول على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد،وتصميم برنامج العمرة والمتضمن خدمات السكن والنقل، إضافة الى استكمال متطلبات التأشيرة التي سيتم إصدارها إلكترونيا ليتمكن المعتمر من طباعتها مباشرة.

وبينت الوزارة أن “شروط العمرة هذا العام تضمنت بندا استثنائيا يتعلق باستخراج تصاريح دخول الحرمين لمن هم فوق 7 سنوات، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها المملكة على تلك الخطوة”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة