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تداول صورة نادرة للملك الراحل فهد بن عبد العزيز مع حفيده الأمير سعود

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 12:19 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
كُل الأخبار
تداول صورة نادرة للملك الراحل فهد بن عبد العزيز مع حفيده الأمير سعود

كل الوطن – فريق التحرير: انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة نادرة للملك الراحل، فهد بن عبد العزيز، مع حفيده، الأمير سعود بن خالد بن سعود.

ونشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز الموثق الصورة، حيث ظهر الملك الراحل فهد محتضنا حفيده لابنته الأميرة لطيفة، الأمير سعود، حينما كان طفلا بلقطة عفوية، والأخير يلوح بيده، فيما تداولها رواد مواقع التواصل بشكل كبير.

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