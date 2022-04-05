أسامة الغزالي حرب: هل ماتت القضية الفلسطينية؟

الاجتماع الذى عقد أخيرا فى النقب بإسرائيل (ولا أعرف لماذا أطلق عليه «قمة» النقب؟) الذى ضم وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، والذى أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى يائيرلابيد أنه سوف يصبح «منتدى دائم» تحفظت عليه السلطة الفلسطينية،…. هذا الاجتماع …هل يعنى نهاية للقضية الفلسطينية..؟ لا..، على الإطلاق. إن التعاطف بل والحماس الذى أبدته الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية، تأييدا للشعب الأوكرانى فضح بقوة ازدواج المعايير، بل وشبهة العنصرية فى تعاملهم مع قضية الشعب الفلسطينى الذى كان بدوره ضحية الاحتلال الإسرائيلى لبلده.

إن نقطة الضعف الأساسية فى الطرف الفلسطينى وأنا هنا أتحدث بمنتهى الصراحة- تأتى من الفلسطينيين أنفسهم، قبل أى طرف آخر، وبما يجعل الإسرائيليين يطمئنون تماما إلى سلامتهم من أى ضغط فلسطينى جاد! هل تعلمون أيها السادة عدد الفصائل الفلسطينية؟ سوف أذكر لكم أسماء من أمكننى حصرهم : حركة فتح- حركة حماس- حركة الجهاد الإسلامي- حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- حزب الشعب الفلسطيني- جبهة النضال الشعبى- جبهة التحرير الفلسطينية – الجبهة العربية الفلسطينية – منظمة الصاعقة – جبهة التحرير العربية – حزب فدا- الجبهة الشعبية (القيادة العامة)- كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس- سرايا القدس، الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامي- ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكرى للجان المقاومة الشعبية، كتائب أبو على مصطفى، الجناح العسكرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكرى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، لواء نضال العمودى، مجموعات الشهيد أيمن جودة، كتائب عبدالقادر الحسينى، جيش العاصفة، كتائب المجاهدين، كتائب الشهيد جهاد جبريل الجناح العسكرى للجبهة الشعبية، القيادة العامة …إلخ! ولكل منهم ممولوها وقياداتها وأجهزتها…ما رأيكم …هل عاشت الفصائل وماتت القضية أو كادت تموت…ومن المسئول إذن؟

* نقلا عن ” الأهرام”