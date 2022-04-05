د. عبدالمجيد الجلاَّل: حياد خليجي إيجابي في الحرب الروسية الأوكرانية!

الموقف الخليجي من الحرب الروسية الأوكرانية التزم جانب الحياد ، ودعا روسيا وأوكرانيا إلى مباشرة الحوار والتفاهم حول القضايا العالقة والساخنة بينهما !

لكن ، وفي الوقت نفسه ، والتزاماً بميثاق هيئة الأمم المتحدة ، رفض الخليجيون ، المساس ، بسيادة وحدود الدولة الأوكرانية ، واعتبروا غزو أوكرانيا، من حيث المبدأ ، خطوة روسية تصعيدية غير مُبررة !

على كل حالٍ ، ما يجري على الساحة الأوكرانية ، هي حرب مصالح وتكسير عظام، بين روسيا وحلفائها ، من جهة ، وأمريكا وأوروبا والناتو من جهة أخرى ، ولم تكن وليدة هذه اللحظة ، بل بدأت منذ سقوط الاتحاد السوفييتي ، وتفككه إلى نحو خمس عشرة جمهورية مستقلة ، في نهاية التسعينيات من القرن المنصرم !

حينها ، أقدم حلف الناتو ، بالتنسيق مع أمريكا ، وأوروبا ، على استفزاز الدولة الروسية، بتوسيع الحلف شرقاً ، ليشمل دولاً في أوروبا الشرقية ، وإلى تحريض دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ، ضد روسيا ، وتعزيز نفوذه في هذه الدول، التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق ، وتطل على التخوم الروسية ، في خطوة اعتبرتها روسيا تصعيداً خطيراً ، يضر مباشرة ، بأمنها القومي !

ثمَّ جاءت الخطوة الأمريكية الكارثية ، بالتوافق مع حلف الناتو ، وأوروبا ، بقرار دعم أوكرانيا ، في مواجهة روسيا ، بالسلاح والعتاد والمال ، وتشجيع القيادة الأوكرانية ، على انتهاج سياسات عدائية جداً ، تجاه روسيا ، في تجاهلٍ فاضحٍ ، لإرث التاريخ ، والجغرافيا ، التي تجمع بين الدولتين !

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير ، في طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو ، الأمر الذي استفز روسيا كثيراً ، ما جعلها تتخذ قرار الحرب، كخطوة غير مباشرة ، لتأمين حدودها ، ضد الحشود الأمريكية ، وحشود الناتو ، التي ازدادت وتيرتها خلال الشهور الأخيرة !

بالمُختصر ، كان قرار غزو أوكرانيا ، خطأً استراتيجياً ، وقعت روسيا ، في شره ، ومستنقعه ، ولكن ، في المقابل، أخطأت أمريكا وأوروبا والناتو في استفزازهم للدب الروسي ، والتأثير المباشر والخطير، على أمنَّه القومي !

لذا ، يدفع عالم اليوم ، ثمن استهتار دول كبرى بالأمن والسلم الدوليين ، خاصة أمريكا وروسيا ، في وقتٍ كان العالم يأمل بتجاوز تأثير الكورونا على اقتصادات العالم ، لكن يبدو أنَّ المصالح الضيقة ، والمنافع السياسية ، هي المهيمنة ، على متخذي القرار الأمريكي والروسي ، ما انعكس سلباً على الأمن والاستقرار العالمي!

خلاصة القول ، الموقف الخليجي بالتزام الحياد ، موقفٌ في غاية الحكمة والنزاهة السياسية ، ويسعى إلى انصياع دولتي روسيا وأوكرانيا ، إلى لغة الحوار والتفاهم، كما جاء في بيان مجلس الوزراء السعودي ، بما يخدم مصالح الدولتين ، ويحفظ السلم والأمن الدوليين ، من حروبٍ ، وصراعاتٍ، لا ناقة لدول الخليج فيها ولا جمل !