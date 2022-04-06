“عزيزتي المرأة السعودية اطمئني الزمن زمنك⁩”.. كتاب جديد للكتاب عبدالمجيد الجلال

أصدر الكاتب السعودي عبدالمجيد الجلال كتابا جديدة يحمل عنوان “عزيزتي المرأة السعودية اطمئني الزمن زمنك”..
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