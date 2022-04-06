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السعودية.. محاسبة رجلي أمن لم يطلقا النار في الوقت المناسب

كل الوطن - فريق التحرير6 أبريل 2022آخر تحديث : الأربعاء 6 أبريل 2022 - 5:13 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية.. محاسبة رجلي أمن لم يطلقا النار في الوقت المناسب

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية المختصة أنها باشرت التحقيق مع عنصري أمن لم يستطيعا التعامل مع سائق سيارة تسبب في الاصطدام بعدد من السيارات بعد دخوله في اتجاه سير معاكس، وفق ما أعلن حساب الأمن العام على تويتر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بعد أن ألقى مرور مدينة الرياض القبض على قائد مركبة سارت عكس اتجاه السير، فإنه صدر التوجيه بالتحقيق مع رجلي أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما، لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما.

وبحسب البيان كان ينبغى على رجلي الأمن “إيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف، بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين”.

وأشار المتحدث إلى أن ذلك السائق بإقدامه على سير عكس السير قد تسبب في صدم وتضرر 11 مركبة.

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  • سارب النهار

    سارب النهارمنذ يوم واحد

    الناس كانت متجمعه حول السيارة واي خطأ من مسدس كانت ستؤدي لكارثة… امل عدم محاسبتهم

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