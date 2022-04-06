السعودية.. محاسبة رجلي أمن لم يطلقا النار في الوقت المناسب

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية المختصة أنها باشرت التحقيق مع عنصري أمن لم يستطيعا التعامل مع سائق سيارة تسبب في الاصطدام بعدد من السيارات بعد دخوله في اتجاه سير معاكس، وفق ما أعلن حساب الأمن العام على تويتر.

شرطة منطقة الرياض تقبض على قائد مركبة ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعددٍ من المركبات عمدًا pic.twitter.com/t2mX9sMzGq — الأمن العام (@security_gov) April 6, 2022

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بعد أن ألقى مرور مدينة الرياض القبض على قائد مركبة سارت عكس اتجاه السير، فإنه صدر التوجيه بالتحقيق مع رجلي أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما، لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما.

وبحسب البيان كان ينبغى على رجلي الأمن “إيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف، بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين”.

وأشار المتحدث إلى أن ذلك السائق بإقدامه على سير عكس السير قد تسبب في صدم وتضرر 11 مركبة.