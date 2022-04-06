بعد زواج استمرّ لـ23 سنة: سلاف فواخرجي تنفصل عن وائل رمضان

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي مساء الثلاثاء 5 أفريل 2022 تدوينة على حسابها في انستغرام، أعلنت من خلالها انفصالها عن زوجها الممثل وائل رمضان الذي اقترنت به سنة 1999.

وكتبت فواخرجي منشورا طويلا، وبكلمات مؤثرة أكدت أن ”العروة انقطعت وظهرها انصدع وتعيش الفصام مع زوجها النبيل”.

واعترفت سلاف فواخرجي بحبها لرزوجها قائلة “لم أكن جديرة بك كما يكفي .. أقسم أنك كنت أهلاً لما هو أبعد من الحب وكنتُ طفلة تحبو أمام جبل مهما حاولت لن تصل الى قمتك… كنت وستبقى رجلاً في عيني وأمام الله والبشر… رجل والرجال قليل”.