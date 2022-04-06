السعودية.. تفاعل على تصرف فتاة رفضت قبول القهوة من سائق أجرة خوفا من “المخدرات”

كل الوطن – فريق التحرير: أثار تصرف فتاة سعودية مع سائق يدعي العمل في شركة “أوبر” تفاعلا على موقع تويتر، وذلك بعد أن أيدها كثيرون في رفضها قبول عزيمته على كوب من القهوة.

وتداول مغردون سعوديون مقطع فيديو لسائق قال إنه يعمل لدى “أوبر” روى فيه قصة قال إنها حدثت معه أثناء توصيله إحدى الفتيات إذ طلب منها التوقف لشراء القهوة ووافقت.

سائق كريم، وش رايكم في سلوكه وسلوكها؟ pic.twitter.com/M6zjJ8WJss — نايفكو | NAIF (@naifco) April 5, 2022

ويقول الراوي إنه اشترى القهوة له ولها وأراد أن يضيفها إياها لكنها اعتذرت عن قبول القهوة ثم أخذتها بعد إلحاحه عليها ورمتها من نافذة السيارة ما أثار غضبه ودفعه لوصف سلوكها بـ”الوسوسة الزائدة” نظرا لتخوفها من وضعه فيها مادة مخدرة أو شيء من هذا القبيل، ليقوم بإنزالها من السيارة.

أثار تصرف الفتاة في القصة المزعومة ردود فعل على موقع تويتر إذ رحب كثير من الإعلاميين والمعنيين بالشأن السعودي بتصرف الفتاة وطالبوا بمحاسبة السائق الذي نشر له البعض مقاطع سابقة يروي فيها حوادث مماثلة.

سلوكه خطأ على اى اساس تقبل منه شي مشروب وهي ما تعرفه !

الثقه الزايده بل الناس تورط الانسان لازم يفصل حياته الشخصيه عن حياته العمليه هو فقط شغلته يوصل الزبونه حتى غلط يوقف علشان يشرب قهوه خلص شغلك واشرب قهوتك براحتك و تصرفها غلط برمي الكوب كانت خذته وحطته جنب او رمته بس تنزل. — ندى فاضل (@Nada_Fadel) April 5, 2022

سلوكها صائب ١٠٠٪ — نشوة الرويني (@nashwaa) April 5, 2022