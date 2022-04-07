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بالفيديو.. آخر ظهور الرئيس اليمني هادي بعد نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 7 أبريل 2022 - 11:10 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
بالفيديو.. آخر ظهور الرئيس اليمني هادي بعد نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صباح اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس.
وكان هادي قد أعلن فجر اليوم عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يسلم بموجبه صلاحياته.

وقال هادي في خطاب: “أفوض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

هذا واستقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العليمي وأعضاء المجلس، مؤكدا دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في ⁧اليمن.

المصدر: المشهد اليمني

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