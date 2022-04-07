الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد “الثاني” بن عبد الرحمن بن فيصل.

وقال الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه سيصلى على الراحل يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

بقلب مؤمن و راضي بقضاء الله وقدره انعي فقيدي الغالي ابي وحبيبي الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن الذي انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم اسأل الله العلي العظيم ان يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما أصابه تكفير ورفعة في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون — سعد بن عبدالرحمن (@saad_alsaud) April 6, 2022

المصدر: وكالة الأنباء السعودية