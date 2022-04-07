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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 7 أبريل 2022 - 11:14 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد “الثاني” بن عبد الرحمن بن فيصل.
وقال الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه سيصلى على الراحل يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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