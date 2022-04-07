السعودية تستضيف الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية

كل الوطن – فريق التحرير: تستضيف السعودية يوم غد الجمعة، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وذلك برئاسة وزير المالية العماني للجلسة المشتركة.

وسيعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.

وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان: “تتطلع المملكة إلى استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وهي فرصة مناسبة لاستعراض نتائج أعمال المؤسسات للعام الماضي، وتقييم ما أنجز، واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات في تقوية أواصر التعاون بين البلدان العربية”.

وتعقد الهيئات المالية العربية اجتماعاتهـا فـي فصـل الربيـع مـن كل عـام، ويتـم خلالها اسـتعراض أداء كل هيئـة والموضوعـات المطروحـة علـى جـدول أعمالهـا، كما تؤدي الهيئات دورًا مهمًا في توفير التمويل اللازم لمشروعات تنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة، إلى جانب المساهمة في تمويل المشروعات التنموية في الدول ذات الاحتياج.

المصدر: “سبق”