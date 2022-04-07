الجزائر.. الحكم بالسجن 6 سنوات على وزيرة الثقافة السابقة

كل الوطن – فريق التحرير: أدانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بالتهم المنسوبة إليها، وحكمت عليها بالسجن 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف د.ج. غرامة مالية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن الوزيرة السابقة تمت متابعتها بتهم وقضايا تتعلق بالفساد وقت تسييرها للوزارة.

وكان وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد قد التمس 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزيرة السابقة.

كما تم الحكم بـ4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف د.ج. غرامة مالية في حق رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والمفتش العام لوزارة الثقافة الأسبق عبد الحميد بن بليدية، فيما حكم على المدير السابق للثقافة بولاية تلمسان عبد الحكيم ميلود بعامين حبسا نافذا و100 ألف د.ج. غرامة مالية.

وأصدر القاضي أمرا برفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية مع إلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بـ100 الف دج عن كافة الأضرار التي تعرضت لها.

وأدين الثلاثة بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، سيما أثناء التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية” سنة 2011 وقبلها “المهرجان الإفريقي” سنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة “الجزائر عاصمة للثقافة العربية” في العام 2007.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية