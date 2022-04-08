بالفيديو.. شجار بين معتمرين داخل المسجد الحرام

كل الوطن – فريق التحرير: شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة، يوم أمس الخميس، حادثة شجار نتيجة تلاسن بين شخصين في المسعى، لم ينتج عنها إصابات، وفق ما أفاد الأمن العام السعودي.

وانتشر مقطع فيديو متداول للمشاجرة بين شخصين في الحرم المكي عبر “تويتر”، في حين حاول بعض المعتمرين فض الإشكال بينهما، قبل تدخل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

شهد المسجد الحرام في #مكة_المكرمة، أمس الخميس، حادثة شجار نتيجة تلاسن بين شخصين في المسعى، لم ينتج عنها إصابات، وفق ما أفاد الأمن العام السعودي عبر حسابه في "تويتر".#السعوديةpic.twitter.com/lUe9EZahu7 — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) April 8, 2022

وقال حساب الأمن العام، على “تويتر”: “باشرت القوات السعودية الخاصة لأمن الحج والعمرة، حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام”، مشيرا إلى أن “المشاجرة حدثت في المسعى، ولم ينتج عنها أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما”.

وطلب الأمن العام من المعتمرين بـ”التزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين، وتعظيم الشعائر الدينية”.