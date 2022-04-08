موقع “هسبريس”: الخارجية الإسبانية تنشر خريطة المغرب كاملا (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسبانية خريطة المغرب كاملا، في خطوة جاءت عقب اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة الإسبانية بالملك محمد السادس يوم الخميس.

ووردت خريطة المغرب كاملة ضمن موقع الخارجية الإسباني دون وضع الخط الفاصل بين المغرب وصحرائه كما كان يتم سابقا.

يذكر أن الملك محمد السادس استقبل يوم الخميس بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين الرباط ومدريد.

وخلال هذا الاستقبال، حرص بيدرو سانشيز على تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف، حسب ما جاء في بيان الديوان الملكي المغربي.

المصدر: موقع “هسبريس” المغربي