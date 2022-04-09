بالفيديو: بعد أن اقترح تحديد شهر قمري للصيام.. ممثل تونسي: لا أعتذر عن تصريحي.. الناس يفرحوا لو رمضان يصبح دائما في فصل بارد!

كل الوطن – فريق التحرير: قال الممثل التونسي محمد السياري في حوار عبر أمواج إذاعة ” شمس اف ام” ان الدين يسر وليس عسر مضيفا: “رمضان يجب ان يكون من 1 ديسمبر الى 30 ديسمبر لكي تستطيع جميع الناس الصيام”.
وتساءل محمد السياري “لماذا الصيام في الصيف في قوايل تنقب رأس الديناصور”.
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