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بالفيديو: بعد أن اقترح تحديد شهر قمري للصيام.. ممثل تونسي: لا أعتذر عن تصريحي.. الناس يفرحوا لو رمضان يصبح دائما في فصل بارد!

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : السبت 9 أبريل 2022 - 12:48 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيافيديوهاتمنوعات
بالفيديو: بعد أن اقترح تحديد شهر قمري للصيام.. ممثل تونسي: لا أعتذر عن تصريحي.. الناس يفرحوا لو رمضان يصبح دائما في فصل بارد!

كل الوطن – فريق التحرير: قال الممثل التونسي محمد السياري في حوار عبر أمواج إذاعة ” شمس اف ام” ان الدين يسر وليس عسر مضيفا: “رمضان يجب ان يكون من 1 ديسمبر الى 30 ديسمبر لكي تستطيع جميع الناس الصيام”.
وتساءل محمد السياري “لماذا الصيام في الصيف في قوايل تنقب رأس الديناصور”.

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