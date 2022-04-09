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الكويت.. مشاجرة عنيفة بالسكاكين والسواطير (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : السبت 9 أبريل 2022 - 1:35 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثكُل الأخبار
الكويت.. مشاجرة عنيفة بالسكاكين والسواطير (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت منطقة صباح السالم في الكويت مساء امس الجمعة مشاجرة جماعية بين مجموعة من الشباب ، تطورت إلى استخدام السكاكين ومحاولة قتل بعضهم البعض ، وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقطعاً يظهر مشاجرة جماعية بين مجموعة من الشباب في أحد المناطق السكنية واقلاق السكينة العامة ، بل وتطور الامر إلى أطلاق اعيرة نارية في الهواء وتخويف السكان وتهديد حياتهم بالاسلحة النارية التي قد ترتد على الناس.

ووفقاً لبعض الحسابات فان سبب المشاجرة خلاف حدث في غرفة كانت تجمعهم في Clubhouse تطبيق التواصل الصوتي ولم يتم تاكيد السبب حتى اللحظة .

وعبر رواد التواصل الإجتماعي عن غضبهم جراء ماحدث ، وتهديد ارواح السكان باطلاق الرصاص الحي في منطقة سكنية وسط غياب لهيبة الدولة حسب وصفهم ، مطالبين بأن تضرب الأجهزة الأمنية بيد من حديد كل من ظهر في المقطع وهو يشارك في المشاجرة ويطلق النيران لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن العام والسكينة .

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