الكويت.. مشاجرة عنيفة بالسكاكين والسواطير (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت منطقة صباح السالم في الكويت مساء امس الجمعة مشاجرة جماعية بين مجموعة من الشباب ، تطورت إلى استخدام السكاكين ومحاولة قتل بعضهم البعض ، وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقطعاً يظهر مشاجرة جماعية بين مجموعة من الشباب في أحد المناطق السكنية واقلاق السكينة العامة ، بل وتطور الامر إلى أطلاق اعيرة نارية في الهواء وتخويف السكان وتهديد حياتهم بالاسلحة النارية التي قد ترتد على الناس.

مشاجرة بالاسلحة البيضه و اطلاق نار بين مجموعات كبيره من الشباب في صباح السالم بسبب واحد حط لواحد ميوت بكلوب هاوس شياطين الانس ماتطلع الا برمضان#هوشة_صباح_السالمpic.twitter.com/FrXvIFKxnB — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) April 9, 2022

ووفقاً لبعض الحسابات فان سبب المشاجرة خلاف حدث في غرفة كانت تجمعهم في Clubhouse تطبيق التواصل الصوتي ولم يتم تاكيد السبب حتى اللحظة .

وعبر رواد التواصل الإجتماعي عن غضبهم جراء ماحدث ، وتهديد ارواح السكان باطلاق الرصاص الحي في منطقة سكنية وسط غياب لهيبة الدولة حسب وصفهم ، مطالبين بأن تضرب الأجهزة الأمنية بيد من حديد كل من ظهر في المقطع وهو يشارك في المشاجرة ويطلق النيران لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن العام والسكينة .