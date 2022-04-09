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اليمن.. رئيس مجلس القيادة الجديد يتعهد بالعمل على إحلال السلام

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : السبت 9 أبريل 2022 - 2:26 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
اليمن.. رئيس مجلس القيادة الجديد يتعهد بالعمل على إحلال السلام

كل الوطن – فريق التحرير: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد رشاد العليمي، أن المجلس يعتزم العمل على إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات في اليمن.

ووجه في أول كلمة متلفزة له، الشكر لـ”داعمي حكومته المعترف بها دوليا لاسيما السعودية والإمارات، الذين يساعدون القوات الحكومية اليمنية في محاربة الحوثيين”.

وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تنحيه عن السلطة أمس الخميس، ونقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي الجديد بقيادة العليمي.

وقال هادي إن “المجلس الجديد هو مجلس سلام، لكنه أيضا مجلس دفاع وقوة”.

المصدر: “أ ف ب”

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